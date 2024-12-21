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Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли в ужасной ситуации в «Мерседесе» из-за шумихи»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя рассказал, что из новичков 2025 года его больше всего впечатлил Оливер Бермэн, переходящий в «Хаас», а Андреа Кими Антонелли придется тяжелее других в «Мерседесе».

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