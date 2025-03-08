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Царьград

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Свежие комментарии

  • Михаил Гринжук
    Не хер этой деревенской хабалке и ее пидору тут делать"Вы тупые и нахал...
  • Анна Романовп
    Лишить гражданства эту тв*рь, ее прелестника, ее отпрысков, конфисковать так называемый замок, лишить всех доходов, о..."Вы тупые и нахал...

Наступление "Востока": уничтожено до 155 военных ВСУ в ДНР и Запорожье

Наступление "Востока": уничтожено до 155 военных ВСУ в ДНР и Запорожье

Группировка "Восток" продолжает наступление в ДНР и Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. В результате операции украинские силы понесли значительные потери, достигшие 155 человек.

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