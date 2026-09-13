Пояс Богородицы 13 сентября: история святыни, кому молиться и о чём просить

Церковный праздник 13 сентября 2026 года: что важно знать.13 сентября 2026 года православные отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
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