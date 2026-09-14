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Метеоролог Позднякова спрогнозировала теплую погоду в Москве до 20 сентября

Метеоролог Позднякова спрогнозировала теплую погоду в Москве до 20 сентября

На этой неделе погоду в Москве и области будут определять южные циклоны, из-за которых температура окажется выше климатической нормы.

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