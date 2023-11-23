Обозреватель китайского портала Sohu Ли Женьхао отметил, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пытается разжалобить Вашингтон, выражая сомнения в способности своего государства выжить в исторической перспективе.
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