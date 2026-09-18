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Памфилова заявила, что на выборах в Госдуму постараются избежать скопления людей

Памфилова заявила, что на выборах в Госдуму постараются избежать скопления людей

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и в рамках совмещенных с ними кампаний проходит с 18 по 20 сентября Больших скоплений людей на избирательных участках во время нынешнего голосования в России не ожидается.

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