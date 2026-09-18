Памфилова заявила, что на выборах в Госдуму постараются избежать скопления людей

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и в рамках совмещенных с ними кампаний проходит с 18 по 20 сентября Больших скоплений людей на избирательных участках во время нынешнего голосования в России не ожидается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России предложи...
- Бизнесмен предлож...
- Представители вла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым