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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Варицкий: «Кризис в «Северстали» виден. Сказалась потеря первого звена, вратарь играет не совсем удачно»

Экс‑генменеджер «Витязя» и «Шанхая» Игорь Варицкий заявил, что « Северсталь » находится в кризисе. Череповецкая команда набрала 3 очка за 6 игр и идет десятой в Западной конференции Фонбет КХЛ.

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