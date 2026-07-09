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Смоленск 2.0

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«Смоленскавтодор» рассказал подробности ремонта дороги в Починковском округе

«Смоленскавтодор» рассказал подробности ремонта дороги в Починковском округе

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Ремонт дороги в Починковском муниципальном округе продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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