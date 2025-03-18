Соединенные Штаты Америки решились на смену своей политики в отношении украинского конфликта, новые власти осознали, что необходимо вести диалог с Москвой и с президентом России Владимиром Путиным, однако Великобритания продолжает следовать линии на отказ от разговора с РФ.