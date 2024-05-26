Мы наблюдаем одни из самых сильных полярных сияний за последние 500 лет Максим МорозовВ этом месяце полярные сияния оказались более зрелищными, чем предполагалось ранее, охватив неожиданно широкие территории по всему миру.
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