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Пронедра

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Мы наблюдаем одни из самых сильных полярных сияний за последние 500 лет

Мы наблюдаем одни из самых сильных полярных сияний за последние 500 лет

Мы наблюдаем одни из самых сильных полярных сияний за последние 500 лет Максим МорозовВ этом месяце полярные сияния оказались более зрелищными, чем предполагалось ранее, охватив неожиданно широкие территории по всему миру.

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