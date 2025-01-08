Эксперты дали советы по утилизации живой новогодней елки

После новогодних праздников возникает вопрос о том, что делать с елкой. Эксперты сети товаров для строительства и обустройства дома «Лемана ПРО» рассказали «Известиям» 8 января, как правильно утилизировать дерево и куда его можно сдать.
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