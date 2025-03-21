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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федоров о допинге у Каменева: «Несусветица какая-то. Не могу в это поверить, произошла ошибка. Надо помочь Владу, провести очень щепетильное расследование»

Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительного допинг-теста на мельдоний.

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