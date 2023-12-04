Один из самых известных молодых учёных-физиков России Алексей Фёдоров прочитал лекцию на «СЛОНе» в Иванове Ведущий эксперт страны в области квантовых информационных технологий рассказал ивановцам о развитии этого направления и передовых исследованиях на стыке кванта и ИТ.