Один из самых известных молодых учёных-физиков России Алексей Фёдоров прочитал лекцию на «СЛОНе» в Иванове Ведущий эксперт страны в области квантовых информационных технологий рассказал ивановцам о развитии этого направления и передовых исследованиях на стыке кванта и ИТ.
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