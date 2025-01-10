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Западные аудиторы выявили дерибан на укрытиях для школ – Зе-подельники рисуют благостную картину

Западные аудиторы выявили дерибан на укрытиях для школ – Зе-подельники рисуют благостную картину

Западные аудиторы выявили неэффективную трату денег на строительство школ-укрытий на Украине. Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Оксана Билозир, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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