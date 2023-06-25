Военное обозрение

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Кадыров заявил, что у Пригожина личные амбиции перевесили любовь к Родине

Кадыров заявил, что у Пригожина личные амбиции перевесили любовь к Родине

Причиной "похода на Москву" стали личные амбиции Пригожина, вышедшие на первый план. Об этом заявил Рамзан Кадыров, сделавший соответствующую запись в своем ТГ-канале.

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