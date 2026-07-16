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Царьград

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Ульянов назвал дело Новиковой "позором" для французских судов

Ульянов назвал дело Новиковой "позором" для французских судов

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов резко осудил обвинение в шпионаже в адрес основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой, назвав это "позором" для французской системы правосудия.

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