Ульянов назвал дело Новиковой "позором" для французских судов

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов резко осудил обвинение в шпионаже в адрес основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой, назвав это "позором" для французской системы правосудия.
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