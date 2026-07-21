НТК обеспечила почти треть погрузки угля на сети РЖД в июне 2026 года

Национальная транспортная компания в июне 2026 года перевезла 8,67 млн тонн каменного угля — это свыше 31% от общего объёма погрузки угля на сети ОАО «РЖД» за месяц, который составил 27,6 млн тонн (+11,1% к июню 2025 года).