Лука Модрич впервые за 20 лет испытал стыд после поражения Хорватии

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич испытывает стыд после разгромного поражения от Англии 0:7 в Риеке в матче Лиги наций, что стало самым крупным поражением в истории команды, превзойдя проигрыш 0:6 от Испании в 2018 году.
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