Лука Модрич впервые за 20 лет испытал стыд после поражения Хорватии

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич испытывает стыд после разгромного поражения от Англии 0:7 в Риеке в матче Лиги наций, что стало самым крупным поражением в истории команды, превзойдя проигрыш 0:6 от Испании в 2018 году.