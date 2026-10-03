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Царьград

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Лука Модрич впервые за 20 лет испытал стыд после поражения Хорватии

Лука Модрич впервые за 20 лет испытал стыд после поражения Хорватии

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич испытывает стыд после разгромного поражения от Англии 0:7 в Риеке в матче Лиги наций, что стало самым крупным поражением в истории команды, превзойдя проигрыш 0:6 от Испании в 2018 году.

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