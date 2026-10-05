Румыния: Два человека были убиты и еще 11 были спасены после того, как предполагаемые удары российских беспилотников подожгли турецкий корабль примерно в 30 морских милях (55,5 км) к югу от Сфанту-Георге, уезд Тулча, в Черном море, поздно утром.