Россиянам назвали лучшие продукты на завтрак для пробуждения мозга

По словам специалиста, витамины группы В необходимы для нормальной работы всей нервной системы. Они содержатся в цельнозерновом и ржаном хлебе, кашах, поэтому эти продукты стоит включить в завтрак как взрослым, так и детям, считает диетолог.
По словам специалиста, витамины группы В необходимы для нормальной работы всей нервной системы. Они содержатся в цельнозерновом и ржаном хлебе, кашах, поэтому эти продукты стоит включить в завтрак как взрослым, так и детям, считает диетолог.
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