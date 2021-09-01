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Россиянам назвали лучшие продукты на завтрак для пробуждения мозга

Россиянам назвали лучшие продукты на завтрак для пробуждения мозга

По словам специалиста, витамины группы В необходимы для нормальной работы всей нервной системы. Они содержатся в цельнозерновом и ржаном хлебе, кашах, поэтому эти продукты стоит включить в завтрак как взрослым, так и детям, считает диетолог.

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