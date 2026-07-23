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Царьград

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Суд подтвердил взыскание 200 тыс. рублей с продавца в пользу Безрукова

Суд подтвердил взыскание 200 тыс. рублей с продавца в пользу Безрукова

Мосгорсуд оставил в силе решение взыскать 200 тысяч рублей с предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу Сергея Безрукова за продажу масок с его изображением, несмотря на извинения и удаление товаров.

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