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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чисто Питер» играет против Hockey Brothers, ХК «10» с Tru Fighters. Расписание 4-го тура Медийной Хоккейной Лиги

17 марта, воскресенье Hockey Brothers – «Чисто Питер» – 0:0 (1-ый период) ХК «10» – Tru Fighters – 15:45 (МСК) «Чемпион» – «Звезда России» – 18:30 (МСК) NBSK – «Титан» – 20:30 (МСК) Матчи 4-го тура пройдут в Москве, на «Чкалов Арене».

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