Передел власти в курганских округах плохо отразился на явке

В Курганской области лидерами по явке стали Сафакулевский и Шатровский округа. В числе худших по количеству проголосовавших оказались Щучанский округ и Курган, где незадолго до выборов ушли в отставку главы.
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