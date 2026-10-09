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Оба мужа Зары были Сергеями — и оба брака закончились разводом

Оба мужа Зары были Сергеями — и оба брака закончились разводом

С развода Зары и Сергея Иванова прошло почти десять лет. За это время певице приписывали романы с известными мужчинами, но ни один из них так и не подтвердился — достоверно о новом избраннике артистки по-прежнему ничего не известно.

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