Mognet уже приступили к переводу Final Fantasy 7: Rebirth Как стало известно, команда Mognet, ...

Mognet уже приступили к переводу Final Fantasy 7: RebirthКак стало известно, команда Mognet, которая ранее выпустила перевод для Final Fantasy 7 Remake, Persona 5 Royal и ряда других игр, уже приступила к созданию русификатора для Final Fantasy 7: Rebirth от компании Square Enix.
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