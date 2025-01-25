НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Mognet уже приступили к переводу Final Fantasy 7: Rebirth Как стало известно, команда Mognet, ...

Mognet уже приступили к переводу Final Fantasy 7: Rebirth Как стало известно, команда Mognet, ...

Mognet уже приступили к переводу Final Fantasy 7: RebirthКак стало известно, команда Mognet, которая ранее выпустила перевод для Final Fantasy 7 Remake, Persona 5 Royal и ряда других игр, уже приступила к созданию русификатора для Final Fantasy 7: Rebirth от компании Square Enix.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх