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Регионы России

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Индивидуальный туризм: как выбрать отель и услуги под свои предпочтения

Индивидуальный туризм: как выбрать отель и услуги под свои предпочтения

Выбор отеля является одним из самых важных этапов при планировании индивидуального тура. Туристы часто задаются вопросами: предпочесть ли большой или камерный отель, современный или с историей, пляжный или с видом на горы, с детским клубом или без, тихий или с вечерней анимацией.

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