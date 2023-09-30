Эксперт Злочевский назвал спекуляцией заявления мукомолов о возможном дефиците ржаного хлеба

Президент Российского зернового союза Российской Федерации Аркадий Леонидович Злочевский дал комментарий «Звезде» касательно объявления президента Союза мукомольных и крупяных предприятий и рассказал, насколько критично снижение объемов урожая ржи и ждать ли дефицита ржаного хлеба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии