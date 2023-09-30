Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Злочевский назвал спекуляцией заявления мукомолов о возможном дефиците ржаного хлеба

Эксперт Злочевский назвал спекуляцией заявления мукомолов о возможном дефиците ржаного хлеба

Президент Российского зернового союза Российской Федерации Аркадий Леонидович Злочевский дал комментарий «Звезде» касательно объявления президента Союза мукомольных и крупяных предприятий и рассказал, насколько критично снижение объемов урожая ржи и ждать ли дефицита ржаного хлеба.

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