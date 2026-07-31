Казахстан выделит 23 млрд тенге на школьную форму для 450 тыс. детей

Как сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан, в период с 1 августа по 30 сентября 2026 года в рамках фонда «Всеобуч» будет оказана материальная поддержка приблизительно 450 тысячам детей из социально уязвимых категорий населения.
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