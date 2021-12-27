НХЛ объявила о дополнительных переносах матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса. Игра «Чикаго» — «Коламбус» пройдет в ночь на 29 декабря по московскому времени, а матчи «Торонто» — «Питтсбург» и «Оттава» — «Бостон» – в ночь на 30 декабря.
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