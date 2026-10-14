В спортивно-тренировочном центре "Тамбов" состоялся открытый областной турнир по самбо памяти мастера спорта СССР, капитана таможенной службы Сергея Самойлова.
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