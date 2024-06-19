О том, как жертва подкармливает своего душителя: где критическая точка?

Необходимо признать, что Россия в достаточной мере подкармливает экономико-буллинговый антироссийский мир (Запад, Гегемон, иные страны) своими различными жизнеобеспечивающими природными и энергетическими ресурсами.
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