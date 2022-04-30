«Удар по российскому атому»: Германия поддержала новые санкции ЕС против России

Правительство Германии поддержало новые санкции Евросоюза против российской атомной энергетики. Как пишет Politico, постпред ФРГ при ЕС выразил готовность постепенно отказываться от нефти из РФ, не ограничиваясь установлением предельной цены.
Правительство Германии поддержало новые санкции Евросоюза против российской атомной энергетики. Как пишет Politico, постпред ФРГ при ЕС выразил готовность постепенно отказываться от нефти из РФ, не ограничиваясь установлением предельной цены.
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