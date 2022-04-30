РОСБАЛТ

740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey
    10 лет уже принимаю.... только коррупция растет. это же золотое дно для всех власть имущих и богатеев!Медведев: В Росси...
  • Валерий Ворожищев
    А как же его "русская жена" с её малым беккером, которая трахнулась с ним в туалете. Он ей деньги тоже отправлял от с...Reuters: Бывший ч...
  • Владимир Соловьев
    Екатеринбург просто забит пятой колонной!«Сделайте прививк...

«Удар по российскому атому»: Германия поддержала новые санкции ЕС против России

«Удар по российскому атому»: Германия поддержала новые санкции ЕС против России

Правительство Германии поддержало новые санкции Евросоюза против российской атомной энергетики. Как пишет Politico, постпред ФРГ при ЕС выразил готовность постепенно отказываться от нефти из РФ, не ограничиваясь установлением предельной цены.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх