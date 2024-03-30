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В Севастополе остановили шесть пьяных водителей

В Севастополе остановили шесть пьяных водителей

Госавтоинспекция Севастополя подвели итоги профилактического рейда «Ночной город». В ночь на 30 марта на дорогах Севастополя были выявлены шестеро водителей, управлявших ТС в состоянии алкогольного опьянения.

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