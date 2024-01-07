О мошенничестве в WhatsApp предупредили в полиции Актау

В управлении полиции Актау сообщили, что мошенники могут взломать мессенджеры. Мошенники отправляют ссылку в личное сообщение о просьбе проголосовать за племянницу или родственников, либо об объявление о выигрыше в конкурсе.
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