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В Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями

В Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением предоставить учителям доплату за сверхурочные часы, которые они тратят на общение с родителями и учениками в мессенджерах.

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