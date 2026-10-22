© Joshua Sukoff/Shutterstock/FOTODOMСотрудники аппарата министра обороны США Пита Хегсета уронили и повредили исторический напольный глобус генерала Дуайта Эйзенхауэра времен Второй мировой войны во время попытки переместить артефакт в кабинет своего начальника.
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