© Joshua Sukoff/Shutterstock/FOTODOMСотрудники аппарата министра обороны США Пита Хегсета уронили и повредили исторический напольный глобус генерала Дуайта Эйзенхауэра времен Второй мировой войны во время попытки переместить артефакт в кабинет своего начальника.