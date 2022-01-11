Юлия Меламед о том, в чем разница между секс-скандалом на Западе и в России

Стоило только троим заявить о харассменте, как сразу же – до всякого разбирательства и суда – мистера Бига вырезали из продолжения "Секса в большом городе", отняли у него роль в сериале "Уравнитель", с ним отказалось работать актерское агентство.
Стоило только троим заявить о харассменте, как сразу же – до всякого разбирательства и суда – мистера Бига вырезали из продолжения "Секса в большом городе", отняли у него роль в сериале "Уравнитель", с ним отказалось работать актерское агентство.
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