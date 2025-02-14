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Представители Бобруйской епархии приняли участие в обучающем семинаре по актуальным вопросам церковного судопроизводства.

Представители Бобруйской епархии приняли участие в обучающем семинаре по актуальным вопросам церковного судопроизводства.

11 февраля 2025 года представители Бобруйской епархии приняли участие в обучающем семинаре по актуальным вопросам церковного судопроизводства для членов церковных судов епархий Белорусской Православной Церкви, который состоялся в Успенском Жировичском митрополичьем мужском монастыре.

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