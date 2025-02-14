11 февраля 2025 года представители Бобруйской епархии приняли участие в обучающем семинаре по актуальным вопросам церковного судопроизводства для членов церковных судов епархий Белорусской Православной Церкви, который состоялся в Успенском Жировичском митрополичьем мужском монастыре.