11 февраля 2025 года представители Бобруйской епархии приняли участие в обучающем семинаре по актуальным вопросам церковного судопроизводства для членов церковных судов епархий Белорусской Православной Церкви, который состоялся в Успенском Жировичском митрополичьем мужском монастыре.
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