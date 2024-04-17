«Коммерсант»: священника и военного с СВО арестовали по делу белгородских ОПГ

Военнослужащего из зоны спецоперации и священника арестовали по делу о похищении людей, вымогательствах и убийствах, совершенных организованной преступной группировкой в Белгородской области с 1997-го по 2017 год.
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