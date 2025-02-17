Министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Владимиру Зеленскому час на рассмотрение договора, который предполагает передачу американцев всех минеральных ресурсов страны.
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