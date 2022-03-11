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Кабмин обсуждает послабления в выполнении требований валютного контроля

Кабмин обсуждает послабления в выполнении требований валютного контроля

Правительство России рассматривает послабления бизнесу в выполнении требований валютного контроля. Такая мера содержится в одной из версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, пишет РБК.

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