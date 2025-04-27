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SPORT24.ru

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Анчелотти может быть уволен из «Реала» на следующей неделе

Анчелотти может быть уволен из «Реала» на следующей неделе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти близок к увольнению из мадридского клуба.Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти близок к увольнению из мадридского клуба.

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