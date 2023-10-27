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ВСС рассказал, какие страховые выплаты положены после обрушавшейся на Калужскую, Воронежскую, Липецкую и Тульскую области метели

ВСС рассказал, какие страховые выплаты положены после обрушавшейся на Калужскую, Воронежскую, Липецкую и Тульскую области метели

26 октября 2023 года в Калужской, Воронежской, Липецкой и Тульской областях прошли снегопады. В результате непогоды на дорогах улицы были занесены снегом, сформировалась гололедица, дороги парализованы заторами и образовавшимися ДТП.

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