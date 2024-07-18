Мэр Новороссийска Кравченко доложил об угрозе атаки безэкипажных катеров

АндрейБорков

Сегодня опять атакован Севастополь, слава Богу дрон уничтожили. Теперь тревога в Новороссийске. И как такое получается, расскажите пожалуйста. От побережья УкРуины до Севастополя, при желании можно провести прямую линию, то есть как бы есть вариант отправки беспилотных дронов для ударов по Севастополю. Об этом все знают и наши и укропитеки. Но получается, что укропитеки в этом вопросе ловчее и сноровистей! И это не имея практически ВМС, не имея ни хрена, но у них все получается. У нас есть Черноморский флот, Краснознаменный Черноморский флот, но у нас ни хера не получается не то, что активно долбить и херачить УкРуину с моря, но даже защитить себя как то не получается толком. Да, дрон шедший на Севастополь уничтожен. А от куда он шел на Севастополь? Почему это место и километров 20 квадратных вокруг этого места не превращены в лунный пейзаж? Ах там живут типа мирные укропитеки! Человеколюбие, вот оно в чем дело. А про человеколюбие, что говорят жители Брянской области из Шебекино и не только? Их мнение, похоже, ни кого не интересует даже в нашем руководстве. А вот то, что какие то там укропитеки могут пострадать это недопустимо! Теперь дальше, а дальше атака беспилотных дронов УкРуины на Новороссийск, пока только тревога, но видимо будет и атака. А это то как? Если Севастополь на прямой линии, правда весьма длинной прямой, то Новороссийск на КРИВОЙ ЛИНИИ и в разы длиннее чем до Севастополя! Похоже, что укропитеки дроны запускают на с берега, а с каких то плавсредств. Каких плавсредств? Кто контролирует акваторию Черного моря, кто отслеживает передвижения судов по Черному морю? Где бранд-вахта, где морские дозоры, где противолодочная и противоминная оборона, где боновые заграждения и гидроакустические буи, где БИПы с воздушной надводной и подводной обстановкой на Черном море у нашего Краснознаменного ЧФ и Береговой Охраны ФСБ РФ? Где ПСКРы на Государственной границе, где ПТНы Погранзастав на побережье, где авиация с облетом тервод и экономзоны? Судя по всему это или отсутствует полностью или отсутствует по большей части. Почему? Скорее всего п тому, что это кому то очень не надо и этот кто-то занимает весьма высокое положение в Государстве Российском. А как еще это все объяснить? Есть у нас Краснознаменный Черноморский флот? Есть! Он понес некоторые потери, но он есть и он должен быть боеспособен! Есть у нас Погрануправления по Крыму и Краснодарскому краю? Есть. Есть в этих Управлениях ПСКРы, Погранзаставы с ПТНами? Есть! А почему обстановкой не очень владеем? В период моей службы в Пограничных Войсках(не ПС, а именно ПВ) за такое отсутствие владением обстановкой, допущения прорывов Гос.границы, несвоевременного реагирования на обстановку на Гос.границе, за ляпы и просчеты можно было не только погон лишиться, а еще и присесть в места не столь отдаленные! И это было в УСЛОВНО МИРНОЕ ВРЕМЯ! А сейчас СВО, при чем именно на этих участках и направлениях разворачиваются непосредственные события. Для меня это не объяснимо. А ведь я заканчивал службу старшим офицером оперативно-тактического звена ПВ, не Школу Юнг окончил, а кое-что посерьезнее.