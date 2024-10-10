Казахстан: о хитромудрых рейтингах и бесполезных санкционных потугах Запада

Марат НУРГОЖАЕВ На фоне отказа Ташкента проводить в 2025 году Всемирные игры кочевников (их будет организовывать Бишкек) определенные силы в Казахстане подняли шум о нерентабельности мероприятия, прошедшего с 8 по 13 сентября в Астане и собравшего более 2,5 тыс.