БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстан: о хитромудрых рейтингах и бесполезных санкционных потугах Запада

Казахстан: о хитромудрых рейтингах и бесполезных санкционных потугах Запада

Марат НУРГОЖАЕВ  На фоне отказа Ташкента проводить в 2025 году Всемирные игры кочевников (их будет организовывать Бишкек) определенные силы в Казахстане подняли шум о нерентабельности мероприятия, прошедшего с 8 по 13 сентября в Астане и собравшего более 2,5 тыс.

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