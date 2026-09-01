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МОСИНФОРМ

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Тематические эфиры к 1 Сентября и Дню города покажут в столичном транспорте

Тематические эфиры к 1 Сентября и Дню города покажут в столичном транспорте

Более 34 тысяч медиаэкранов в московском транспорте задействуют в праздничной программе ко Дню знаний и Дню города.

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