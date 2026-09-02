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Татар-информ

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«ТИ-Спорт» подвел итоги «Спортрейтинга – 2026» и вручил награды победителям

«ТИ-Спорт» подвел итоги «Спортрейтинга – 2026» и вручил награды победителям

Фото: @ Эрик Добролюбов / "Татар-информ" «Татар-информ» подвел итоги первого сезона Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта», который проходил с июля 2025 года по июнь нынешнего года.

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