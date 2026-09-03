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Испанская разведка сняла подозрения с РФ в причастности к миграционному кризису

Испанская разведка сняла подозрения с РФ в причастности к миграционному кризису

Испанские спецслужбы не обнаружили подтверждений того, что за массовыми публикациями с призывами к незаконному пересечению границы в Сеуте стояли иностранные государства.

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