В Ростовской области возбудили дело из-за истории с выселением из дома дочери бойца СВО

Следователи регионального управления Следственного комитета (СК) РФ возбудили уголовное дело после обращения жительницы Ростовской области с жалобой на нарушение прав ее 14-летней дочери, отец которой пропал в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства 3 мая.