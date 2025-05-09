Путин: долг россиян — быть достойными бессмертного подвига ветеранов

Долг российских граждан — быть достойными бессмертного подвига героев Великой Отечественной войны. Об этом говорится в поздравлении президента Владимира Путина патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю 80-й годовщины Победы.
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